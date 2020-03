Cannabistelers riskeren tot dertig maanden cel Toon Verheijen

09 maart 2020

16u01 0 Herentals Drie personen uit Herentals riskeren celstraffen tot dertig maanden voor het uitbaten van een cannabisplantage in een pand aan Klein Gent in Herentals. Het ging om een plantage van 1.200 planten waarmee de betrokkenen zo’n 700.000 euro zouden verdiend hebben.

Het was de lokale recherche die eind 2018 het pand aan Klein Gent binnenviel na aanwijzingen dat er cannabis geteeld werd. De tips waren correct, want de speurders troffen er 1.200 planten aan net als 746 gram versneden cannabis en een berg potgrond. Om de rekening voor het stroomverbruik te drukken, werd de elektriciteit voor de meter afgetapt. Drie personen moesten zich maandag uiteindelijk voor de rechtbank verantwoorden. Het ging om de verhuurders van een deel van het pand en de huurder. De man die de bovenverdieping huurde, zou als ‘verzorger’ van de cannabisplantage zo’n 250 euro per week gekregen hebben. De verhuurders beweerden zelf van niets te weten, maar daar hecht het openbaar ministerie geen geloof aan. “Het ging om 1.200 planten”, klonk het bij het openbaar ministerie. “Dat moet geurhinder opgeleverd hebben en bovendien werd de elektriciteit vanuit de woonkamers van de verhuurders afgetapt.”

Geen trappen

Volgens de verdediging wisten de verhuurders echt van niets. “De man werd op de markt in Herentals aangesproken door iemand die op zoek was naar een hotel voor een seizoensarbeider. Hij heeft enkele openhartoperaties achter de rug en kan geen trappen doen. Hij is dus nooit in de schuur geweest.” Vonnis op 6 april.