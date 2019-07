Camera aan glasbollen is net weg... en daar zijn de sluikstorten al Jef Van Nooten

30 juli 2019

13u02 0 Herentals Buurtbewoners van de Wilgenlaan in Herentals ergeren zich opnieuw aan de sluikstorten die er achter worden gelaten aan de glasbollen. “Zodra de mobiele camera weg was, is het sluikstorten opnieuw begonnen”, klinkt het.

Het probleem is niet nieuw. Aan de glasbollen in de Wilgenlaan in Herentals wordt al langer afval gedumpt door sluikstorters. “Bijna altijd als je voorbij de glasbollen komt ligt er afval, dat hoort niet. Wij willen een nette buurt en geen vuilnisbelt”, trokken ze enkele maanden geleden nog aan de alarmbel.

Het probleem was ook het stadsbestuur van Herentals en de politiezone Neteland niet ontgaan. Om de sluikstorters af te schrikken en indien mogelijk te betrappen, werd een mobiele bewakingscamera aan de glasbollen in de Wilgenlaan geplaatst. “Daarmee is de situatie even verbeterd. Maar sinds een drietal weken is de camera weg gehaald en steekt het probleem van de sluikstorten opnieuw de kop op”, klinkt het in de buurt.

De politie laat weten dat de mobiele camera er niet voortdurend kan staan. “Er zijn ook andere hotspots in de stad waar deze mobiele camera nodig is in de strijd tegen sluikstorters.”