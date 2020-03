Callcenter en chauffeurs voor huisartsen dankzij samenwerking tussen Netelandgemeenten Wouter Demuynck

24 maart 2020

13u17 0 Herentals De vijf gemeenten van Neteland, Herentals, Vorselaar, Groobendonk, Herenthout en Olen, slaan de handen in elkaar om het coronavirus samen aan te pakken. Sinds de start van de gecoördineerde noodplanning zetten alle gemeenten medewerkers in bij de ondersteuning van het AZ Herentals en de huisartsenwachtpost. Zo werd er een callcenter opgestart en doen vrijwilligers dienst als chauffeur voor huisartsen van wacht die zich moeten verplaatsen voor thuisraadplegingen van patiënten.

Sinds donderdag versterken medewerkers en vrijwilligers het Fysiek Triagecentrum Middenkempen in het AZ Herentals voor administratieve ondersteuning en afgelopen zaterdag werd voor het eerst een callcenter, bemand door 24 personeelsleden van de stad Herentals, opgestart om oproepen van burgers naar huisartsen van wacht te beantwoorden. De komende weekends is het de bedoeling om verder te werken met personeelsleden van alle Netelandgemeenten en met vrijwilligers.

Callcenter

Sinds maandag is er ook een callcenter opgestart om doorheen de week huisartsen te ondersteunen bij het maken van afspraken met patiënten. Huisartsen van wacht die zich moeten verplaatsen naar een thuisraadpleging zullen dan weer vervoerd kunnen worden door een vrijwilliger. Dat gebeurde afgelopen weekend een eerst keer met een ambulance van brandweerzone Kempen.

Vrijwilligersplatform

Alle vijf gemeenten van Neteland hebben de afgelopen dagen ook vrijwilligersplatformen opgestart: voor Herentals is dat www.herentals.be/herentalshelpt, voor Herenthout www.herenthout.be/herenthouthelpt, voor Olen https://www.impactdays.be/olenhelpt/, voor Grobbendonk https://www.impactdays.be/grobbendonkhelpt en voor Vorselaar www.vorselaar.be/corona.

Vrijwilligers die willen helpen kunnen zich erop registreren. Het gaat om taken ter ondersteuning van de medische beroepen, maar ook ter ondersteuning van de meest hulpbehoevende groepen in de samenleving, zoals boodschappen doen, telefoneren met personen die geen bezoek mogen ontvangen, de hond uitlaten voor personen in isolement… De vrijwilligers worden voornamelijk ingezet in de eigen gemeenten, maar voor het Fysiek Triagecentrum Middenkempen en de huisartsenwachtpost worden wel vrijwilligers uitgewisseld.

