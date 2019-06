Buurtbewoners zien vijf windmolens in Klein Gent niet zitten Wouter Demuynck

19u34 1 Herentals De bewoners van de woonwijken Molekens en Sint-Jan in Herentals, die zich verenigd hebben in actiecomité StroomAfwaarts, hebben woensdagavond actie gevoerd tegen de komst van vijf windturbines van Luminus en Eneco in het industriegebied Klein-Gent.

Energieleveranciers Eneco en Luminus zijn allebei van plan om windturbines te plaatsen in het industriegebied Klein Gent, dat zowel Herentals als Grobbendonk beslaat, vlak naast de E313. Concreet plant Luminus drie windturbines: twee ter hoogte van Bouwelven in Grobbendonk en een derde op het terrein van het bedrijf Plastic Omnium in de Grensstraat in Herentals. Eneco wil er twee zetten. Daarbij gaat het om één windturbine vlak bij DCM in de Bannerlaan in Grobbendonk, de andere achter Biscuiterie Thijs ter hoogte van de Klein Gentstraat. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 22 juni.

In die buurt hebben verschillende energieleveranciers al meerdere malen geprobeerd om windturbines te bouwen. De aanvraag van Luminus en Eneco is al de vijfde sinds 2008. In oktober 2018 ving Electrabel in beroep nog bot bij Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) om drie windmolens te bouwen.

Actiegroep StroomAfwaarts ziet de nieuwe plannen van Luminus en Eneco met lede ogen aan. “Al voor de vijfde keer tekenen we protest aan tegen de komst van windmolens, die vlakbij de woonwijken Molekens en Sint-Jan zouden gelegen zijn. We vrezen geluidshinder en hinder door de slagschaduw”, zegt Ludo Torfs namens de actiegroep.

“De belangrijkste reden vinden we dat er genoeg alternatieven zijn in plaats van storende windturbines, zoals zonnepanelen, geothermische of biomassa-installaties.”