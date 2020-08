Buurtbewoners van de Molekens zijn vele aanvragen voor windturbines beu: “Dit sleept nu al 12 jaar aan” Wouter Demuynck

31 augustus 2020

18u40 1 Herentals De Herentalse actiegroepen StroomAfwaarts en Samen Sterk zijn het beu dat hun woonwijk de Molekens al sinds 2008 overstelpt wordt met vergunningsaanvragen voor de bouw van windturbines. Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor de bouw van vijf windturbines in Plassendonk en Hoevereveld vragen zij het stadsbestuur om actie te ondernemen.

Windturbines en woonwijk de Molekens: het lijkt wel een nooit eindigend verhaal. Verschillende energiebedrijven hebben sinds 2008 al vergunningen aangevraagd voor de bouw van windturbines langs de E313 in Hoevereveld en Plassendonk, vlakbij de dichtbevolkte woonwijk de Molekens.

Nu Engie Electrabel de bouw van drie windturbines op Plassendonk plant en Luminus twee windturbines aan Hoevereveld wil bouwen, is het al de achtste keer dat de bewoners een bezwaarschrift moeten indienen. De buurtbewoners willen dat het stadsbestuur die vele aanvragen aan banden legt. Met die boodschap trokken ze maandag naar de inkom van het administratief centrum, waar schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Van Nueten (N-VA) hen ontving.

Alternatieven voor groene energie

“Enerzijds vragen we dat het bezoek aan het kabinet van de bevoegde minister Zuhal Demir doorgaat en dat de delegatie van de verschillende partijen en het stadsbestuur daar uitlegt waarom de mensen van de Molekens die windmolens niet willen en liever zouden hebben dat er iets anders in de plaats wordt gekozen”, vertelt Ludo Torfs van actiegroep StroomAfwaarts.

“Er zijn nog andere mogelijkheden qua alternatieve energie. We vragen daarom aan de stad om te stoppen met die openbare onderzoeken. Zeg tegen die leveranciers: kijk, het heeft geen zin, we willen geen windmolens want we gaan voor pakweg zonnepaneleninstallaties of biomassacentrales. Er zijn experten bij onder meer IOK en Kamp C die weten welke alternatieven mogelijk zijn. We vragen aan de stad om een alternatief energietransitieplan op te maken dat evenwaardig is aan de energiecapaciteit van het beoogde windturbinepark.”

Grondwettelijk Hof

Meer dan 50 buurtbewoners zijn intussen ook naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de bouw van de windturbines tegen te houden. Onlangs oordeelde het Europees Hof van Justitie immers dat de Vlaamse milieurichtlijnen in strijd zijn met de Europese richtlijnen en dus onwettig zijn. Het kan echter nog drie jaar duren alvorens de aangepaste wetgeving is goedgekeurd door het Vlaams parlement. We vragen dat de stad hieraan ook zijn medewerking verleent”, zegt Nathalie Van Sande namens actiegroep Samen Sterk.

Geluidshinder en slagschaduw

Volgens Ludo Torfs zijn de bezwaren tegen de windturbines naast de Molekens legio. “De mensen die er het dichtst bij wonen hebben veel last van geluid. We zitten al met de E313 en daarnaast komen dan nog eens vijf windturbines. Op 500 meter van de woningen, bijvoorbeeld in de Kastanjelaan, komen er twee windturbines van 150 meter hoog. Als in de zomer de ramen openstaan, dan hoor je het brommend geluid van die windmolens. De energiemaatschappij zegt wel dat de windmolens ‘s nachts stilgelegd worden, maar we twijfelen eraan of dat wel zal gebeuren”, aldus Torfs.

“Vooral in de winter, met de lage zon, zorgt de slagschaduw bovendien voor een flikkerend effect in je woning. Je kan het vergeten om rustig in je woonkamer de krant te lezen als er elke drie seconden een wiekschaduw voorbij flitst. We zijn de vele aanvragen die al twaalf jaar aanslepen echt beu. Telkens bezwaarschriften indienen of beroepsprocedures aanspannen vraagt veel inspanningen. We zijn bovendien niet zo kapitaalkrachtig als die energiebedrijven. Ze hopen dat wij het stilaan beu worden, maar dan mag je de Kempische mentaliteit niet onderschatten. We blijven gaan tot we een oplossing hebben gevonden.”

Hart onder de riem

Schepen Pascal Van Nueten stak de buurtbewoners een hart onder de riem. “Zij zijn terecht bezorgd en het is heel lastig om telkens opnieuw die bezwaren te schrijven bij een openbaar onderzoek. Dat weegt op een mens. Maar: hou vol, en maak met het bestuur een gebalde vuist tegen die energiereuzen. Het gesprek met minister Demir zullen we voeren samen met de fractieleiders van alle partijen in de gemeenteraad. Dat enkele inwoners de stap hebben gezet om bij het Grondwettelijk Hof in beroep te gaan vind ik een wijze keuze. Die informatie nemen we mee en we zullen nog bepalen hoe we met het stadsbestuur daarnaar kijken.”