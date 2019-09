Buurtbewoners De Molekens zien bouwproject met vijf appartementen niet zitten: “Meer dan tien jaar bouwoverlast voor de omwonenden” Wouter Demuynck

03 september 2019

19u10 0 Herentals Enkele buurtbewoners van de Herentalse wijk De Molekens zien een nieuw bouwproject - gelegen tussen de Acacialaan, Duifhuizen en het Albertkanaal - niet zitten. Het project omvat vijf appartementsgebouwen, met in totaal 218 appartementen, en 13 woningen. De omwonenden vrezen onder meer visuele hinder, mobiliteitshinder en vragen om een masterplan voor de buurt.

Het bedrijf Retras uit Tervuren plant tussen de Acacialaan, Duifhuizen en het Albertkanaal een woonproject van in totaal 231 woongelegenheden: 218 appartementen verdeeld over vijf appartementsblokken, met telkens acht verdiepingen, en 13 grondgebonden woningen. Die 13 woningen zijn voorzien om langs de Acacialaan gebouwd te worden, in het binnengebied komen de vijf appartementsblokken. Het project zou verspreid worden over zes fases, waarbij er gebouwd wordt van 2020 tot en met 2031. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 12 september.

In totaal wordt zo'n 4.170 vierkante meter aan grondoppervlakte ingenomen. “Zo blijft er 22.705 vierkante meter aan groene open ruimte over”, klinkt het in de motivatienota. “Dat resulteert in een grondbezetting van slechts 15,28%. Doordat een groot deel van het bos behouden blijft, wordt ook de visuele impact op de bestaande buurt tot een minimum beperkt.” Volgens de motivatienota is er ook een minimale mobiliteitsimpact. “Uit een mobiliteitseffectenrapport blijkt dat de bestaande wegen de verwachte toename aan verkeer vlot moet aankunnen. Eén enkele private weg voorziet toegang tot het projectgebied, dat minimaal wordt aangetast met bovengrondse verhardingen door de volledige parkeergelegenheid ondergronds te organiseren.”

De buurtbewoners van woonwijk De Molekens zijn het project evenwel niet genegen. Zij vrezen op meerdere vlakken overlast. “Het project wordt gerealiseerd tussen mei 2020 en november 2031. Dat betekent meer dan tien jaar bouwoverlast voor de omwonenden, de aanwezigheid van werfverkeer op een populaire fietsroute voor leerlingen en fietsers en dat de reeds overbelaste Herenthoutseweg nog meer wordt belast”, zegt Hans Van den Eynden namens de buurtbewoners. “De ontwikkelaar gaat ook te licht over de potentiële visuele hinder. Er is geen garantie dat het bos behouden zal blijven en de bouwwerken zal overleven. De hoogte van de bomen voldoet ook niet om de bouwwerken af te schermen en de privacy te garanderen.”

De omwonenden vrezen eveneens veel mobiliteitshinder. “Het mobiliteitseffectenrapport is niet geloofwaardig. Er komt meer dan 50% van de huidige bewoning bij en toch zou het effect van toenemend verkeer verwaarloosbaar zijn - dat kan niet. Een snelle berekening - 230 wooneenheden maal 1,5 auto per eenheid maal 3 bewegingen per dag - maakt zo’n 1.000 extra bewegingen per dag. Daarnaast staat het in rapport bijvoorbeeld dat er enkel in de ochtend, tussen 7.30 en 8 uur, een wachtrij op de Herenthoutseweg staat. Dat is manifest onjuist en is nogmaals een bevestiging dat het rapport van foute of oude gegevens vertrekt.”

Aangezien er de voorbije jaren al meerdere plannen zijn ingediend voor percelen rond of op De Molekens, vraagt de wijk om een masterplan voor het gebied. “Daarin kunnen alle actoren, bewoners, bestuur en ontwikkelaars samen een gedragen visie ontwikkelen. De stad erkende de wenselijkheid van die aanpak al met de opmaak van zo'n plan voor het gebied Wuytsbergen. Door zo’n masterplan kan worden vermeden dat waardevolle en schaarse bossen verdwijnen en dat het eindresultaat geen kwalitatief wonen garandeert.”