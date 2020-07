Broer en vrienden van overleden Kenneth (21) spelen dj-set vanop Toeristentoren: “Voor jou én iedereen die het nodig heeft: muziek geeft hoop” Toon Verheijen

11 juli 2020

20u39 16 Herentals Drie jonge dj’s hebben zaterdagmiddag een eerbetoon gebracht aan de begin dit jaar overleden Kenneth Andries (21). Onder de drie Kenneths broer Nick en zijn beste vriend Toby Wellens. Samen met Lennert Van Looveren speelden ze elk een set van een half uur die pas ’s avonds gestreamd werd. “Muziek geeft mensen hoop. Dat hebben we zelf mogen ervaren. Dit is voor jou Kenneth en voor iedereen die het wil horen.”



Kenneth Andries (21) overleed in februari van dit jaar nadat hij de tien jaren ervoor een nooit aflatende vechtlust, maar vooral levenslust had getoond. Twee keer kanker overwonnen, een paar nieuwe longen en Kenneth bleef positief in het leven staan. Hij werd gaandeweg een voorbeeld voor leeftijdsgenoten, maar ook voor ouderen. Zijn niets aflatende vechtlust sierde de jongeman als geen ander. Voor Nick, Toby en Lennert was het dan ook een mooi moment en tegelijkertijd emotioneel moment. “In deze coronatijd zijn er heel veel mensen die iemand verloren hebben.We wilden mensen met onze muziek gewoon een beetje hoop geven. Muziek kan dat. We hebben dat zelf mogen ervaren met Kenneth.”

Strijden

DJ Anera staat voor Nick Andries (23) uit Houtvenne (Hulshout). DJ Artec staat voor Toby Wellens (22) uit Aarschot, de beste vriend van Kenneth en DJ Level alias Lennert Van Looveren (22) uit Ramsel, maakt het trio compleet. “Kenneth was altijd zijn positief ingestelde jongen”, klinkt het. “Iedereen trok zich aan hem op. Het was een speciale gast. Kenneth heeft lang gestreden tegen leukemie en onderging ook een longtransplantatie. Net als bij coronapatiënten was ademen en voldoende zuurstof binnenkrijgen voor hem niet vanzelfsprekend. Toch was Kenneth altijd positief, elke dag weer opnieuw, onvoorstelbaar eigenlijk. Muziek was voor hem zeer belangrijk, die hielp hem optimistisch blijven. Don’t you worry child van Swedish House Mafia was een van zijn favoriete nummers. Die zuurstof en hoop willen we met onze dj-sets en muziek ook geven aan iedereen die in deze lastige coronatijd een dosis moed nodig heeft.”



Droom

De drie twintigers wilden met hun eerste echte liveset iets speciaals doen. Ze hadden verschillende locaties in gedachte, maar de Herentalse Toeristentoren sprak het meeste aan. De eigenaar van de toren was er meteen voor te vinden en alles was snel in orde. Het naar boven sleuren van het materiaal voor de dj-set namen ze er graag bij. En hoog is het best wel die 112 treden naar het hoogste punt op 24 meter. “Kenneth, deze is voor jou. We weten dat je meeluistert. Maar ook voor iedereen die het nodig heeft/ Muziek is hoop. Muziek geeft hoop.”

De livestream is hier te volgen/bekijken