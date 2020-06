Exclusief voor abonnees Brasserie Link 21 verwelkomt eerste gasten: “Van 140 naar 90 zitplaatsen” Wouter Demuynck

08 juni 2020

20u23 5 Herentals De Herentalse brasserie Link 21 ging maandagvoormiddag om 11 uur weer van start na de opgelegde sluiting van bijna drie maanden. De menukaarten zijn vervangen door iPads, het personeel draagt mondmaskers en van de 140 zitplaatsen blijven er nog 90 over. De horecazaak ligt in de industriezone van Herentals en krijgt geregeld klanten uit de bedrijvenwereld over de vloer. “Dat menselijk contact mis je toch bij een videocall”, zeggen Marino Vanburen en Matthias Moris.

De heropening van Link 21 ging eerder rustig van start. Sowieso is maandag er de kalmste dag van de week. Voor de middagshift noteerde het restaurant een vijftal reservaties en kwamen er enkele gasten ook nog zonder reservatie een hapje eten, voor de avondshift had een twintigtal klanten al gereserveerd. Dat aantal loopt ongetwijfeld nog op - de uitbaters raden aan om te reserveren maar het is niet verplicht.

