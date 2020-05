Brandweer ruimt kilometerslang oliespoor op Wouter Demuynck

05 mei 2020

16u11 1 Herentals De brandweer van Herentals moest dinsdagnamiddag rond 15 uur uitrukken naar de Poederleeseweg om een oliespoor op de baan op te ruimen.

Het oliespoor liep vanaf het begin van de Poederleeseweg in Herentals ettelijke kilometers ver tot in Vorselaar. De brandweer sloot het eerste deel van de baan in Herentals, tot aan de Olympiadelaan, tijdelijk af voor het verkeer om het oliespoor op te ruimen, wat voor lange files zorgde. Op het daaropvolgende deel van de baan moesten de wagens achter de brandweerwagen blijven.

Het hele karwei nam uiteindelijk zo’n tweetal uren in beslag.