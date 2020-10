Brandweer opgeroepen voor nachtelijk afvalbrandje in tuin Jurgen Geyselings

10 oktober 2020

10u43 1 Herentals In Noorderwijk bij Herentals moest de brandweer vannacht ter plaatse komen voor een brand in de tuin van een woning waarbij de eigenaar onder meer electrische leidingen aan het opbranden was.

Vannacht omstreeks 4 uur werd de Herentalse brandweer opgeroepen voor een brand in deelgemeente Noorderwijk. In eerste instantie werd er gedacht dat er een woningbrand woedde aan de Servaas Daemsstraat vlakbij het centrum van Noorderwijk. Maar bij aankomst viel er geen woningbrand te bespeuren.

Na een tijdje kwam de brandweer er echter achter dat het niet om een woningbrand ging, maar dat er iemand afval en onder meer electrische leidingen aan het opstoken was in zijn tuin. Tegen de persoon die verantwoordelijk was voor de afvalbrand werd een PV opgesteld.