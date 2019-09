Brandweer geeft bezoekers opendeurdag vurige show Jurgen Geyselings

15 september 2019

16u57 1 Herentals Aan de Oud-Strijderslaan in Herentals was het op zondag de jaarlijkse opendeurdag van de Herentalse Brandweer. Het korps zette zijn poorten open voor jong en oud. Onder een zomerse zon zakten vele nieuwsgierigen af richting de Herentalse brandweerkazerne.

De Brandweerzone Kempen Zone Herentals nodigde zondagnamiddag iedereen die nieuwsgierig was uit om een blikje achter de schermen van de brandweerkazerne te komen nemen op de jaarlijks opendeurdag. De aanwezigen werden in de kazerne uitgenodigd om een toertje mee te maken met een van de brandweerwagens. Bezoekers die het aandurfden konden er net als een echte brandweerman een brandje blussen om zich even brandweerman te wanen. Anderen konden dan weer ervaren hoe het is om te werken met ademlucht. Het korps voorzag voor het talrijke publiek domonstraties en stelde er zijn nieuwe Multifunctionele Autopomp voor.

Verder konden de allerkleinsten zich uitleven op een springkasteel of konden de kleine durvertjes zelf met een brandslang bordjes vuur omver spuiten. Ook over het foutief plaatsen van een kinderstoel in een auto en de gevolgen ervan bij een ongeluk werden de bezoekers ingelicht.