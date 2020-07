Brandweer evacueert vier bewoners na brand in appartement Wouter Demuynck

10 juli 2020

08u49 0 Herentals Door een brand in een appartement aan de Bovenrij in Herentals heeft de brandweer vrijdagochtend vier mensen moeten evacueren. Vermoedelijk was de bewoner van de eerste verdieping in slaap gevallen met een sigaret. Niemand raakte gewond.

De brand was rond 3 uur ontstaan in de slaapkamer van de eerste verdieping, wellicht nadat de bewoner in slaap was gevallen met een sigaret. Aangezien er een sterke rookontwikkeling was ontstaan, evacueerde de brandweer de bejaarde moeder van de bewoner en drie andere bewoners uit bovengelegen appartementen met een ladderwagen. De bewoner van het getroffen appartement kon zichzelf in veiligheid brengen.

Door de rookschade is het appartement van de bewoner en zijn moeder voorlopig onbewoonbaar. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht ter controle, maar er raakte niemand gewond.