Brandgeur maar geen brand: bewoners flatgebouw halen opgelucht adem na inspectie brandweer Jurgen Geyselings

18 augustus 2019

19u47 0

De brandweer rukte zondagnamiddag uit richting één van de twee grote appartementsblokken aan Kleerroos te Herentals. Bewoners van de tiende verdieping merkten een brandgeur op en sloegen alarm. De bewoners verwittigden elkaar en verlieten lichtjes in paniek het grote gebouw. De brandweer arriveerde en trok op onderzoek naar de oorzaak van de brandgeur in de woontoren. Even later kwamen ze buiten zonder resultaat. Om onduidelijke reden leek de brandgeur verdwenen te zijn en konden de bewoners zorgeloos terug hun appartementen betreden.