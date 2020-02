Brand vernielt slaapkamer van appartement Wouter Demuynck

20 februari 2020

21u41 0 Herentals In de Molenstraat in Morkhoven (Herentals) heeft het donderdag rond 18 uur gebrand in de slaapkamer van een appartement.

Door de brand, die vermoedelijk werd veroorzaakt door een technisch defect, raakte de slaapkamer volledig vernield.

In de rest van het appartement is er rookschade, maar de bewoonster kon zich wel tijdig uit de voeten maken. Voor haar is er opvang voorzien.