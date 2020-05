Bowling Het Ven maakt zich klaar voor opening:

plastic schermen tussen stoeltjes Jurgen Geyselings

17 mei 2020

13u03 2 Herentals Bowling Het Ven in Herentals maakt zich klaar voor een heropening. “Groen licht kregen we nog niet van de Veiligheidsraad. Maar zodra het kan, zullen we er klaar voor zijn”, klinkt het.

Bowlen mag nog niet voorlopig, maar uitbaters Paul en Chris Laurens stellen momenteel alles in het werk om klaar te zijn tegen het moment dat ze groen licht krijgen van de Veiligheidsraad. “We zijn bijna klaar met de voorbereidingen”, weet Chris. “Nog een tweetal schermen tussen alle stoeltjes aan de bowling en alle plaatsen zijn veilig van elkaar afgesloten.”

Rendabel?

Met de zomer in het vooruitzicht breekt voor de bowlingzaak de rustigste periode van het jaar aan. “Of het openen van de zaak rendabel zal zijn de komende periode is nog maar de vraag”, klinkt het verder. “Ons horecagedeelte mag sowieso nog niet open en er komt ook een maximumaantal spelers per baan. Maar vanaf we mogen, zullen we onze zaak openen.” Ook voor de schoenen en de ballen voorzien de uitbaters extra ontsmettingsmiddelen.

Sinds 1986

2020 is na een geval van stormschade in de vorige eeuw slechts de tweede keer in de geschiedenis van de Herentalse bowlingzaak dat ze de deuren voor langere periode moeten dichtdoen. “We zijn dit niet gewend, normaal gezien sluiten we amper een dag of vier op een heel jaar.” Bowling Het Ven opende in 1986 zijn deuren en heeft nog steeds dezelfde uitbaters.