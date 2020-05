Bouwbedrijf Ecohuis/Renopact verrast werknemers met ontbijtbox aan huis Toon Verheijen

09 mei 2020

14u46 10

De werknemers van Ecohuis / Renopact hebben een aangename zaterdagmorgen achter de rug. De directie liet bij de 75 werknemers immers een ontbijtmand leveren voor het hele gezin. “Het is voor iedereen een moeilijke tijd geweest en we willen hen daarvoor bedanken”, zegt zaakvoerder Gert Mertens. “Het is ook een bedankje voor hun tomeloze inzet. En voor de eventuele partners: ook hen willen we bedanken.”