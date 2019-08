Boogbrug aan Lierseweg verhuisd naar definitieve locatie Wouter Demuynck

11 augustus 2019

14u07 1 Herentals In de nacht van zaterdag op zondag heeft De Vlaamse Waterweg de stalen brug over het Albertkanaal aan de Lierseweg op haar definitieve plaats gelegd. Enkele tientallen kijklustigen woonden het spektakel bij.

De brug was op de begane grond voorzien van transport, dat de brug langzaamaan verplaatste naar de nieuwe pijlers enkele meters verderop. De operatie begon om 22 uur ‘s avonds en nam enkele uren in beslag, maar dat weerhield enkele tientallen nieuwsgierigen er niet van om een kijkje te komen nemen. Voor hen had de Vlaamse Waterweg een kijklocatie voorzien.

De nieuwe boogbrug, een investering van 14 miljoen euro, heeft met 9,10 meter een hogere doorvaarthoogte dan de oude, wat meer vrachtvervoer over het Albertkanaal mogelijk maakt. De Vlaamse Waterweg is van plan om alle bruggen tot die hoogte te verhogen - intussen staat de teller op 35 van de 62.

Nu de brug op haar definitieve plaats ligt, is de verkeershinder evenwel nog niet voorbij. De kruispunten aan beide kanten van de brug moeten immers nog worden heraangelegd. Dat zal gebeuren van 23 tot 26 augustus (De Beukelaer-Pareinlaan) en van 26 augustus tot 1 september (Rietbroek). Het autoverkeer volgt een omleiding via de E313 langs de op- en afritten Herentals-West en Herentals-Oost. Op 1 september zal de brug opengesteld kunnen worden.