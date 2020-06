Boetes voor 88 bestuurders die snelheidsbeperking van 20 per uur in woonerf aan hun laars lappen Wouter Demuynck

06 juni 2020

17u07 11 Herentals De lokale politie Neteland heeft bij snelheidscontroles in het Hofkwartier en op de Grote Markt in Herentals de afgelopen week 88 bestuurders beboet die zich niet aan de snelheidsbeperking hielden. Sinds kort is het kernwinkelgebied omgevormd tot woonerf, wat betekent dat je er maar 20 kilometer per uur mag rijden.

Sinds de opening van de winkels in mei is het kernwinkelgebied van Herentals omgevormd tot een woonerf. Voetgangers mogen er de volledige breedte van de openbare weg gebruiken en bestuurders mogen ze niet in gevaar brengen. De wijziging van de verkeersregels moet er voor zorgen dat de voetgangers voldoende afstand kunnen houden.

Boete tussen 53 en 207 euro

Het verkeersteam van politie Neteland controleerde in totaal 1.901 voertuigen in het Hofkwartier en op de Grote Markt. Van hen hielden 88 bestuurders zich niet aan de snelheidsbeperking van 20 per uur. “De overtreders riskeren boetes tussen 53 en 207 euro. Iemand die geflitst wordt tegen een hogere snelheid dan 57 kilometer per uur, wordt gedagvaard voor de rechtbank en is naast een fikse boete minstens acht dagen zijn rijbewijs kwijt”, zegt commissaris Dirk Van Peer.

Parkeren

Ook op betalend parkeren werd gecontroleerd. Sinds de opening van de winkels is het kwartier gratis parkeren uitgebreid naar een uur, op voorwaarde dat je een ticket neemt. “De politie schreef 281 retributies uit voor bestuurders die geen ticket hadden of van wie de parkeertijd overschreden werd. De politie zal ook de komende weken nog streng controleren op de verkeerssituatie in Herentals-centrum.”