Binnengebied van ‘t Schaliken maakt kans op Prijs Publieke Ruimte Wouter Demuynck

18 februari 2020

14u19 1 Herentals Het binnengebied van ’t Schaliken in het centrum van Herentals is genomineerd voor de Prijs Publieke Ruimte 2020. Volgens Infopunt Publieke Ruimte, dat de prijs organiseert, komt de heraanleg van het binnengebied tegemoet aan de noden van de 21ste eeuw.

Het binnengebied, dat gelegen is tussen de Grote Markt en de Belgiëlaan, onderging de afgelopen jaren een metamorfose. De stad friste het stadspark op met een nieuwe inkompartij, een nieuw skatepark en allerlei groene elementen en trok die inrichting door naar het binnengebied. Daar is momenteel tijdelijk een bovengrondse parking voorzien.

Groene ontmoetingsruimte

“Er is ook plaats voor de inrichting van een tijdelijke groene ontmoetingsruimte, waar net als in het vernieuwde stadspark uiteenlopende speelelementen zijn ingevoegd zodat kinderen ten volle van het binnengebied kunnen genieten. De aanleg van de tijdelijke delen gebeurde zoveel mogelijk met recuperatiematerialen”, klinkt het bij Infopunt Publieke Ruimte.

Ook ‘t Loopke, de doorsteek tussen de Belgiëlaan en Zandstraat dat het stadspark en binnengebied met elkaar verbindt, kreeg een opknapbeurt. “‘t Loopke is van een benauwd, kronkelend paadje, opgesloten tussen achterkanten, uitgegroeid tot een sterk netwerk van paden voor wandelaars en fietsers. De vele muren die het onveiligheidsgevoel in de hand werkten, zijn onderbroken en verlaagd.”

Ondergrondse parking

Bij het binnengebied gaat het evenwel om een tijdelijke situatie. Het stadsbestuur heeft in het meerjarenplan immers een budget van 800.000 euro voorzien om er een ondergrondse parking te bouwen. Daarnaast zal in de plaats van zaal ‘t Hof een nieuwe stadsfeestzaal gebouwd worden en is er in het binnengebied ook ruimte voorzien voor de bouw van appartementen.

Het Infopunt Publieke Ruimte reikt de Prijs Publieke Ruimte elk jaar uit aan de best ingerichte openbare ruimte van Vlaanderen. Wie het Herentalse binnengebied aan de publieksprijs wil helpen, kan stemmen via www.congrespubliekeruimte.info/publieksprijs. Stemmen kan tot 16 maart om 12 uur.