Binnengebied Schaliken wint Publieksprijs Publieke Ruimte: “Een voorbeeld voor succesvolle aanpak van ‘binnenkanten’” Wouter Demuynck

10 juni 2020

14u15 1 Herentals De stad Herentals heeft met de herinrichting van het binnengebied Schaliken de Publieksprijs Publieke Ruimte binnengehaald. Het binnengebied werd de afgelopen jaren omgevormd tot een oase van groen waar het fijn vertoeven is.

De prijs voor de beste openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel wordt elk jaar uitgereikt door Infopunt Publieke Ruimte. Dit jaar behoorde het binnengebied Schaliken in Herentals tot de vijf kanshebbers. De jury koos als winnaar van de Prijs Publieke Ruimte uiteindelijk voor de vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen, maar het publiek - dat online een stem kon uitbrengen - gaf de voorkeur aan het binnengebied Schaliken.

Metamorfose

Het binnengebied, dat gelegen is tussen de Grote Markt en de Belgiëlaan, onderging de afgelopen jaren een metamorfose. De stad friste onder andere het stadspark op met een nieuwe inkompartij, een nieuw skatepark en allerlei groene elementen. Volgens Infopunt Publieke Ruimte komt de heraanleg tegemoet aan de verschillende uitdagingen van de 21ste eeuw door ontharding, strategische verbindingen voor zacht verkeer, duurzame waterhuishouding en een kindvriendelijke inrichting te voorzien.

Prachtig stukje groen

“Herentals geeft met dit project een voorbeeld voor een succesvolle aanpak van ‘binnenkanten’. Bovendien is goed nagedacht over de functie en de inrichting van het gebied op langere termijn. De essentie van Schaliken – een doorgangsgebied voor voetgangers – is op een mooie manier in het nieuwe ontwerp behouden en beter leesbaar gemaakt”, zegt juryvoorzitter Jan Vilain.

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) is opgetogen met de publieksprijs. “Als burgemeester van een kleinere stad ben ik zeer trots dat we onze nominatie hebben kunnen verzilveren, ondanks het feit dat we tegen enkele grote steden moesten opboksen. Met de realisatie van het binnengebied hebben we een prachtig stuk groen in onze binnenstad opnieuw aan onze burgers geschonken. Ze genieten hier elke dag van en als burgemeester is dit de mooiste erkenning. Deze publieksprijs bevestigt dan ook dat we op de juiste weg zijn.”