Bijna iedereen draagt mondmasker in Zandstraat: “Kalmer dan op normale zaterdag” Jurgen Geyselings

25 juli 2020

17u23 4 Herentals De mondmaskerplicht werd zaterdag in winkelstraat de Zandstraat in Herentals door bijna iedereen goed nageleefd. Hier en daar was het rustiger dan anders, maar het ‘nieuwe normaal’ heeft zijn tijd nodig.

Net als in vele andere steden werd in Herentals de mondmaskerplicht ingevoerd. “En dat in heel ons kernwinkelgebied”, zegt burgemeester Mien van Olmen. “Dat geldt dus voor Bovenrij, Grote Markt, Hofkwartier en Zandstraat.”

Wij gingen zaterdag zelf op pad in de bekendste winkelstraat van Herentals en zagen dat de mondmaskerplicht door de meerderheid goed werd opgevolgd. Zowel wandelaars als de passerende fietsers tijdens onze tocht door de Zandstraat droegen bijna allemaal een mondmasker.

Rustiger

“Het is vandaag wel wat rustiger in de Zandstraat”, zegt Jana Vervoort, medewerkster bij TheeKan in de Zandstraat. “Waarschijnlijk schrikt het mondmasker wel wat mensen af, maar de meerderheid volgt de regels wel goed op.”

De veranderingen van de laatste weken, hebben klanten hoe dan ook afgeschrikt. “Bij de eerste versoepelingen hadden de meesten nog wat schrik om af te zakken naar de drukkere straten, net zoals vandaag waarschijnlijk.”

Wennen

Vervoort twijfelt niet dat het mondmasker de komende dagen of weken het ‘nieuwe normaal’ zal worden. “Na een inloopperiode zal de normale drukte in de Zandstraat wel terugkeren.”