Bijna alle fietsenstallingen aan station overkapt tegen 2021 Wouter Demuynck

29 januari 2020

12u22 0 Herentals Bijna alle fietsenstallingen aan het station van Herentals zullen tegen begin 2021 overdekt worden. Die investering moet ervoor zorgen dat meer mensen de fiets nemen. “Nu staat het merendeel van de fietsen niet overdekt, wat niet comfortabel is en mensen er van weerhoudt om de fiets te nemen”, zegt schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp (N-VA).

Volgens tellingen van de NMBS, die dateren van 20 juni, is er een bezetting van 544 op 954 plaatsen aan het station van Herentals om fietsen te stallen. Op vraag van schepen Van Camp zal de NMBS nu een groot deel van de fietsenstallingen overdekt maken. Ten laatste midden 2021 zou alles klaar moeten zijn.

“In de fietsstrategie van de NMBS is er een raamcontract opgemaakt voor het bijplaatsen van stallingen en overkappingen. Hiervoor is er een prioriteitenlijst opgemaakt waarbij Herentals nu is opgenomen in de lijst van de eerste aan te pakken stations. De studiedienst van NMBS is al ter plaatse geweest en plant twee grote nieuwe overkapte fietsstallingen voor 750 fietsen, inclusief een gedeelte afgesloten met toegangscontrole voor 110 fietsen”, aldus Van Camp, die meent dat de investering op het ideale moment komt.

Fietscomfort verhogen

“Met het ophogen van de spoorwegbrug over het kanaal zal er vanuit de Koeterstraat ook een verbinding voor fietsers gerealiseerd worden zodat die naast het spoor kunnen doorfietsen tot aan het station. Daarnaast zal er ook een fietstunnel komen die een verbinding maakt tussen het station en Wuytsbergen. Ook de fietstunnel aan de Belgiëlaan zal onder handen worden genomen en vernieuwd worden. Wij zetten alles op alles om het fietscomfort te verhogen en mensen te verleiden om zich zoveel mogelijk te voet, met de fiets en het openbaar vervoer te verplaatsen.”