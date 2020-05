Bijna 60 procent meer Blue-bikegebruikers in 2019 Wouter Demuynck

01 mei 2020

14u08 0 Herentals Het gebruik van de Blue-bikes, de blauwe stadsfietsen die in Herentals aan het station te vinden zijn, is in 2019 meer dan verdubbeld. In februari 2019 werden er zes extra fietsen bijgeplaatst wegens de grote vraag en indien nodig zullen er fietsen bijgeplaatst blijven worden.

De Blue-bikes worden gebruikt om de laatste kilometers tussen het station en je bestemming vlot te overbruggen. De stadsfietsen zijn ook te vinden aan het treinstation van Herentals, waar ze steeds meer aan populariteit winnen. In 2019 steeg het aantal ritten met 58% en in totaal waren er dat jaar 626 unieke gebruikers. De populairste maand in 2019 was mei, toen de fietsen voor 536 ritten gebruikt werden. In mei 2018 ging het nog om 229 ritten.

Overdekte fietsenstalling

“Nationaal kende Blue-bike een stijging van 24% van het aantal ritten, in Herentals is de stijging dus dubbel zo groot. Het toont de enorme nood die er is en het duidt aan dat de capaciteitsuitbreiding vorig jaar in februari ook echt nodig was. Indien nodig zal Blue-bike trouwens fietsen blijven bijplaatsen, zodat iedereen die een fiets wil er ook één ter beschikking heeft”, zegt schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp (N-VA).

“Het is de ambitie van onze bestuursploeg in Herentals om nog veel meer in te zetten op dit soort van deelsystemen, zowel voor fietsen als auto’s. Daarnaast kunnen we met de Blue-bikes meer mensen aanmoedigen om met de trein of bus naar Herentals te komen, wat auto’s weghaalt uit ons centrum en uiteraard ook goed is voor de luchtkwaliteit. Volgend jaar zal het station een volledig vernieuwde en overdekte fietsenstalling krijgen, met ook ruimte voor beveiligde plaatsen en comfortabele stalling van buitenformaat fietsen, zoals bakfietsen. Ook in die nieuwe setting zal er uiteraard plaats blijven voor de Blue-bikes.”