Bijkomende premies voor inwoners die kwetsbare diersoorten beschermen Wouter Demuynck

05 november 2019

16u41 1 Herentals Het stadsbestuur van Herentals gaat extra geld opzijzetten voor projecten om kwetsbare diersoorten te beschermen en natuurlijke biotopen in stand te houden. Zo zullen inwoners voortaan premies kunnen ontvangen als zij maatregelen nemen die diersoorten zoals mussen, egels of bijen ten goede komen.

Momenteel biedt de stad al premies aan voor de bescherming van zwaluwen. Aangezien ook andere kwetsbare diersoorten het moeilijk hebben, worden de premies uitgebreid. “Met een inktvlekaanpak willen we projecten ondersteunen die net zoals ons zwaluwproject voor bewustwording zorgen, maar ook tot concrete resultaten leiden”, zegt schepen van Dierenwelzijn Yoleen Van Camp (N-VA).

Egelstraatje

“Concreet denken we aan projecten zoals het egelstraatje (waarbij bewoners van eenzelfde straat zich engageren om hun tuinen met kleine openingen toegankelijk te maken voor egels, zodat ze geen straat meer moeten oversteken, red.), maar ook zaken zoals een groepsaankoop voor bijenhotels of maatregelen om de biotoop voor mussen te verbeteren. Allemaal soorten die het vandaag bijzonder moeilijk hebben en waar kleine aanpassingen door onze inwoners wel een groot verschil kunnen maken. Natuurpunt heeft bijvoorbeeld heel wat projecten uitgewerkt, met de premie kunnen we ze systematisch in onze stad uitrollen.”

Open ruimte vrijwaren

Het stadsbestuur voorziet per legislatuur ook al zo’n 100.000 euro voor de aankoop van natuurgebied om open ruimte te vrijwaren. “Het belangrijkste blijft onze algemene visie op het vrijwaren van open ruimte en bescherming van de natuur en die blijven we consequent toepassen”, vervolgt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “Onze toelage per legislatuur voor de aankoop van natuurgebieden is daar ook een sterk onderdeel van. Recent kon Natuurpunt daarmee aan Snepkenshof gronden verwerven, waar een natuurreservaat zal uitgebreid worden.”