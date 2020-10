Bibliotheek verwendag had allerlei activiteiten in petto voor de bezoekers Jurgen Geyselings

11 oktober 2020

11u05 1 Herentals Zaterdag was het in de Herentalse bibliotheek verwendag. Op die dag had de bib tal van activiteiten in petto voor de bezoekers.

Voorleesexperte Inge Umans stond de ganse voormiddag paraat voor ouders met kleine kinderen. Ze gaf praktische tips over voorlezen aan baby’s en peuters. In het Kaatjes kinderkapsalon werden kinderen voorzien van kleurige kapsels en hippe hanenkammen. Zonder schaar gingen de kapsters te werk met allerlei leuke accessoires en makkelijk uitwasbare verf. Karikaturist Marin tekende iedereen op zijn eigen typische wijze op papier. In een mum van tijd stond er een leuk en grappig portret op papier van de persoon die tegenover Marin plaatsnam.

Tot slot kon iedereen een e-reader winnen door deel te nemen aan de ‘win-actie’. Deelnemen aan de actie kan nog tot het einde van de maand door je gegevens te deponeren in de box in de bibliotheek. In de loop van november wordt de gelukkige winnaar bekendgemaakt.