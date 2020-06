Bibliotheek heropent op 8 juni: “Een bezoek gebeurt volgens het intussen bekende winkelprincipe” Wouter Demuynck

06 juni 2020

16u03 0 Herentals De bibliotheek van Herentals opent op maandag 8 juni opnieuw de deuren, weliswaar met de nodige beperkingen.

In de bibliotheek kan je voorlopig enkel terecht om materiaal uit te lenen: leeshoeken, koffie- en waterautomaten en de toiletten blijven tijdelijk gesloten voor het publiek. De computerhoek kan voor maximaal 30 minuten gebruikt worden. Na het gebruik wordt alles ontsmet door een medewerker. Boeken inleveren kan enkel via de inleverschuif.

Winkelprincipe

“Een bezoek aan de bibliotheek gebeurt volgens het ondertussen bekende ‘winkelprincipe’: het maximum aantal bezoekers is beperkt en wordt in goede banen geleid met behulp van winkelmandjes. Elke bezoeker neemt bij binnenkomen een winkelmandje. Deze mandjes worden na elk gebruik door een bibliotheekmedewerker ontsmet. Zijn de winkelmandjes op, dan moeten bezoekers even wachten”, klinkt het bij de stad.