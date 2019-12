Bezoekersparking van AZ Herentals opnieuw open Wouter Demuynck

26 december 2019

19u45 0 Herentals De gelijkvloerse en ondergrondse verdieping van de bezoekersparking van AZ Herentals is opnieuw open. Aangezien er opnieuw meer parkeercapaciteit is, is de shuttledienst tussen het ziekenhuis en het Netepark gestopt.

De werken aan het parkeergebouw van het AZ Herentals, die in augustus van start zijn gegaan en de bouw van een extra verdieping omvatten, zijn intussen ver genoeg gevorderd om een gedeelte van de parking opnieuw open te stellen. Op de gelijkvloerse en ondergrondse verdieping worden er opnieuw auto’s toegelaten.

De bovengrondse verdieping wordt na de kerstvakantie verder afgewerkt en zal begin februari open gaan. De personeelsparking blijft tot dan voorbehouden voor patiënten en bezoekers. De voorziene lift in het parkeergebouw zal ook pas vanaf februari werken. Wie minder mobiel is of een rolstoel of kinderwagen bij heeft, parkeert dus best op de gelijkvloerse verdieping.