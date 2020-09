Bewegingspunt ijvert voor meer buurtzorgnetwerken in Herentals: brainstorm mee tijdens online denkdag Wouter Demuynck

23 september 2020

15u19 2 Herentals Het stadsbestuur van Herentals heeft al drie buurtzorgnetwerken erkend, maar volgens Bewegingspunt Herentals zijn er nog meer buurten waar zulke projecten kunnen opgestart worden. Op zondag 27 september organiseert het daarom een online denkdag, waar iedere inwoner de kans krijgt om te brainstormen rond buurtzorg.

Het stadsbestuur heeft al drie buurtzorgnetwerken erkend en trekt daarvoor de nodige financiële middelen uit. Het gaat om de werking rond de Boekerij op woonwijk De Molekens, het Wijkcentrum De Gagel van de vzw Zewopa in de Gagelstraat en een nieuwe ontmoetingsplaats voor de bewoners van het Begijnhof.

Goede buren

“Met buurtzorgnetwerken willen we mensen helpen om elkaar beter te leren kennen en te zorgen voor elkaar. Of je nu oud of jong bent - wanneer je zorg nodig hebt, blijf je het liefst zo lang mogelijk in je vertrouwde omgeving wonen”, zegt Matthias Verhegge van het bijzonder comité van de sociale dienst.

“En als je zelf niet meteen zorgbehoevend bent, heb je wellicht graag een fijn contact met je buren. En wil je misschien al eens boodschappen doen voor wie dat niet meer zelf kan. Of samen leuke acties bedenken die de wijk aangenamer maken. Gewoon goede buren zijn voor elkaar.”

Online denkdag

Bewegingspunt Herentals is tevreden met de erkenning van de drie buurtzorgnetwerken, maar meent dat er nog meer buurtzorgnetwerken kunnen opgestart worden. Daarom organiseert Bewegingspunt Herentals op zondag 27 september, van 10 tot 12 uur, een online denkdag om nog bijkomende buurtzorgnetwerken in kaart te brengen en zo het stadsbestuur te inspireren. Inschrijven voor die denkdag kan via www.bewegingspunt-herentals.be/buurtzorg.