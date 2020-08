Beukenrij in Bornstraat wordt grotendeels geveld: “Beuken zijn versneld achteruit gegaan door extreme droge zomers en hoge temperaturen” Wouter Demuynck

19 augustus 2020

13u12 1 Herentals De beukenrij in de Bornstraat in Herentals gaat grotendeels geveld worden. Van de 37 bomen bevinden 32 bomen zich in matige of slechte staat, waardoor ze een gevaar kunnen vormen voor wandelaars en fietsers. Boosdoener lijkt vooral de extreme droge en warme zomers van de laatste jaren te zijn.

De beukenrij in de Bornstraat is één van de restanten van de oude bomenrijen in de OCMW-bossen van Herentals. De gezondheidstoestand van de bomen gaat al een tijdje achteruit. Het stadsbestuur voerde daarom in 2013 en 2018 al controles uit. “Uit deze controles bleek dat de beuken versneld achteruit gaan, vooral door de extreme droge zomers en hoge temperaturen van de laatste jaren”, klinkt het.

Veiligheidskap

Daarom besloot het stadsbestuur om een derde controle te laten uitvoeren en op basis daarvan een plan op te maken welke bomen geveld worden of behouden blijven. “Het plan omvat een veiligheidskap van 32 bomen die in slechte en matige conditie zijn en een gevaar kunnen betekenen voor de wandelaars, fietsers en omwonenden. Er blijven vijf beuken behouden. Hiervoor is een beheersplan opgemaakt, met regelmatige controle en onderhoud tot maximaal behoud van deze bomen.”

Het stadsbestuur organiseert op dinsdag 8 september om 19 uur een infomoment op de kruising van Bosdreef en Bornstraat om de veiligheidskap toe te lichten.