Betrapte inbreker vlucht twee keer weg Jef Van Nooten

15 augustus 2019

10u31 0

Aan de Hannekens in Herentals is woensdagnamiddag rond 16 uur een man betrapt die probeerde in te breken in woningen. De verdachte is weg gevlucht toen hij werd opgemerkt. Rond 17.30 uur werd dezelfde man betrapt terwijl hij in de Spoorwegstraat in Herentals aan een deur prutste. De verdachte vluchtte opnieuw weg en is spoorloos. De politie beschikt wel over foto’s en videobeelden van de man, en hoopt hem zo te identificeren.