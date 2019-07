Betrapte inbreker kan niet gevat worden Wouter Demuynck

23 juli 2019

12u09 1

De bewoners van een pand aan Duifhuizen in Herentals hoorden dinsdag rond 1 uur gestommel in hun woning. Ze gingen kijken en stelden vast dat de deur van de veranda was opengebroken. Ze zagen nog net hoe een schim de benen nam, maar er werd niets buitgemaakt.

Een kwartiertje later liep een melding binnen van een betrapte inbreker in de Kijnigestraat in Noorderwijk, niet ver van Duifhuizen. Ook hier was er sprake van één dader die zonder buit gevlucht is per fiets. Mogelijk gaat het om dezelfde persoon. Het BIN werd geactiveerd en de politie kamde de buurt uit maar kon geen verdachte personen meer aantreffen.