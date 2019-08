Bestuurster lichtgewond na ongeval op Herentalse ring Toon Verheijen

03 augustus 2019

22u04 1

De bestuurster van een personenwagen is zaterdag in de vroege avond lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de Ringlaan rond Herentals. Even voor 19 uur verloor de bestuurster de controle over het stuur van de wagen waardoor die over de middenberm ging en in de zijflank van een tegenligger belandde. DE vrouw werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.