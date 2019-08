Bestuurder bestelwagen zwaargewond bij ongeval op E313 Jef Van Nooten

23 augustus 2019

09u46 4 Herentals De E313 is vrijdagvoormiddag richting Hasselt een tijd versperd geweest door een zwaar ongeval. De snelweg bleef enkele uren volledig afgesloten.

Vrijdagochtend gebeurde eerst een kleiner ongeval waarbij twee rijstroken versperd raakten. Dat ongeval veroorzaakte een file. Even later is anderhalve kilometer verderop dan een zwaar verkeersongeval gebeurd in de staart van de file. Twee vrachtwagens en een bestelwagen botsten er op elkaar. De bestuurder van de bestelwagen die achteraan inreed op een vrachtwagen raakte zwaargewond. Eén van de truckchauffeurs liep lichte verwondingen op.

Het verkeer richting Hasselt moest de snelweg verlaten. Pas rond 11.30 uur was de rijbaan weer vrij.