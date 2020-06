Exclusief voor abonnees Ben Segers en Ruth Beeckmans maken ludieke filmpjes over coronamaatregelen in Link 21, Den Eyck en E10 Hoeve: “Zij willen ons ondersteunen in deze crisis en wij hen” Wouter Demuynck

23 juni 2020

16u48 4 Herentals Horecazaken Link 21, Den Eyck en E10 Hoeve - die allen behoren tot Groep Van Eyck - hebben samen met acteurs Ben Segers en Ruth Beeckmans enkele ludieke filmpjes gelanceerd. De filmpjes dienen om klanten attent te maken op de coronamaatregelen, maar zet ook twee verschillende sectoren in de kijker die door de coronacrisis hard getroffen zijn.

Tijdens de lockdown begon restaurant E10 Hoeve in Brecht met afhaalgerechten. Actrice Ruth Beeckmans, die met Ben Segers samenspeelde in Wat Als? en Safety First, was daarbij een van de trouwe klanten van de zaak.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen