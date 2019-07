Ben en Elke doen mee aan Budapest Rally in Bobbejaan-stijl: “Zijn leven heeft me altijd geïnteresseerd” Wouter Demuynck

11 juli 2019

14u29 0 Herentals Vrijdag staat het Meerhoutse koppel Ben Sterkens (29) en Elke Luycx (28) aan de start van de Budapest Rally in Brussel. Voor die gelegenheid toverden ze een 33 jaar oude Mercedes om tot een heuse cowboywagen als eerbetoon aan Bobbejaan Schoepen, van wie Ben grote fan is.

Tijdens de Budapest Rally rijden allerlei teams uit Nederland, België en Frankrijk langs de meest feeërieke plekken van Europa naar Boedapest, een tocht die ze afleggen in zeven etappes van telkens zo’n 400 kilometer. De teams moeten niet om ter snelste rijden, wel moeten ze punten verdienen met het voltooien van allerlei uitdagingen tijdens de tocht. De winnaar krijgt uiteindelijk een icoon uit het oude Oostblok cadeau: een gifgroene Trabant. Een van de uitdagingen is om de wagen zo creatief mogelijk uit te dossen en dit jaar is het thema de jaren zestig.

Voor Ben was dat de ideale gelegenheid om zijn 33 jaar oude Mercedes 300E in cowboystijl aan te kleden zoals de wagen Bobbejaan Schoepen, aangezien diens pretpark Bobbejaanland in 1961 opgericht werd. Zijn alom bekende Amerikaanse slee stond jaren te pronken in het pretpark. “Het leven van Bobbejaan heeft mij altijd geïnteresseerd”, vertelt Ben. “Zijn leven staat bol van de anekdotes. Vroeger ging ik minstens elk jaar naar Bobbejaanland, in de tijd dat hij daar zelf nog rond reed. Ik heb hem ook één keer persoonlijk ontmoet”, aldus Ben, die oorspronkelijk van Geel-Ten Aard is, op een boogscheut van Bobbejaanland.

“Dit jaar was het mijn beurt om onze vakantie te kiezen en toen ik wat filmpjes van de Budapest Rally zag, leek me dat wel leuk. Ons doel is niet per se om te winnen, maar we willen wel aan alle uitdagingen meedoen. De uitdagingen van de tocht zelf worden pas later bekendgemaakt. Onze eerste drie uitdagingen zijn nu in het nieuws komen, een FB-pagina maken en een carwashfilmpje maken.”

Naar het voorbeeld van de wagen van Bobbejaan, monteerde Ben vooraan hoorns. Een zadel plaatste hij op het dak van de wagen. Achteraan de wagen prijkt nog het logo van Bobbejaan Legacy. “Ik heb ooit de Bobbejaan Memorial Box gekocht van Bobbejaan Legacy, een organisatie die de herinnering aan hem in ere houdt. Jack Schoepen, een van zijn zonen, kwam het persoonlijk brengen omdat ik een van de eerste kopers was. Op die manier had ik zijn contactgegevens. Ik vroeg of hun logo op mijn auto mocht en zij stemden meteen in.”

We nemen wel wat herstellingskits en onderdelen mee,

maar van auto’s kennen we voor de rest weinig Ben Sterkens en Elke Luycx

Midden april konden Ben en Elke de Mercedes voor zo’n 2.500 euro op de kop tikken, al was er wel nog wat oplapwerk nodig. “Ik wilde altijd al een oldtimer hebben en deze zag ik passeren op het internet. Daarna zijn we wel nog langs tal van garages moeten passeren om de wagen weer motorisch en technisch in orde te krijgen.” Een beproeving wordt het zeker. Ben legde nog maar zo’n 100 km af met de wagen. Elke, die tijdens de rally ook achter het stuur zal kruipen, heeft er zelfs nog helemaal geen ervaring mee. “Het is een beetje op goed geluk”, lachen ze. “We nemen wel wat herstellingskits en onderdelen mee, maar van auto’s kennen we voor de rest weinig. De Stelviopas gaat de grootste uitdaging worden. Als je die overleeft, is de rest peanuts. Veel mensen vallen daar blijkbaar in panne.”

Ben en Elke vertrekken vrijdag om 10 uur in Brussel. Eerst rijden ze naar het Zwarte Woud en daarna passeren ze ook langs onder meer Venetië, Plitvice en Balaton. Vrijdag 19 juli komen ze aan in Boedapest. Wie Ben en Elke wil volgen, kan dat via de Facebookpagina ‘De Reizende Kempenaren - BR19'.