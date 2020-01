Belgiëlaan deels afgesloten voor herstelling van zebrapad Wouter Demuynck

21 januari 2020

13u41 0 Herentals Op vrijdag 24 januari herstelt de stad het zebrapad op de Belgiëlaan aan Blijdenberg. Hierdoor is er tussen 8 en 16 uur geen verkeer mogelijk op de Belgiëlaan, tussen het rondpunt aan de Nieuwstraat en Blijdenberg.

De weg is afgesloten in de rijrichting van het station naar het centrum. Het verkeer volgt een omleiding via de Hikstraat en de Fraikinstraat.