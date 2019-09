Bejaarde man (83) geeft dochters jarenlang zweepslagen: nu riskeert hij 30 maanden cel voor aanranding van kleindochter (8) Jef Van Nooten

25 september 2019

11u40 14 Herentals Een 83-jarige man uit Herentals riskeert een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden. Niet omdat hij zijn dochters jarenlang betast en geslagen heeft met een zweep, want die feiten zijn verjaard. Wel voor aanranding van zijn kleindochter uit Lier. Het meisje was toen zo’n 8 jaar oud. “Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven, maar dit heb ik niet gedaan”, reageert de man.

De tachtiger daagde zelf niet op in de rechtbank. Volgens zijn advocaat is hij te slecht te been en mag hij van de dokter maximum een half uur recht zitten. Zijn kleindochter maalde er niet om dat hij er niet was. Zij loopt haar grootvader liever nooit meer tegen het lijf.

De man stond terecht voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging. Dat hij de grootvader van het slachtoffer is, vormt een verzwarende omstandigheid. De vermeende feiten deden zich zo’n vijftien jaar geleden al voor, maar kwamen pas in november 2017 aan het licht. “Mijn cliënte heeft pas klacht neergelegd toen ze zelf seksueel actief werd en de herinneringen naar boven kwamen”, zegt de advocate van het slachtoffer.

Hond

De aanrandingen zouden in Zoersel hebben plaatsgevonden, waar de grootouders van het meisje op dat moment woonden. “Hij stak zijn hand in haar broek om haar geslachtsdelen aan te raken en streelde over haar borsten. Zij moest ook met haar handen over zijn penis strelen”, vervolgt de advocate van het slachtoffer. De feiten zouden zowel in de tuin als in de woonkamer bij de grootouders gebeurd zijn. Telkens op momenten dat de grootmoeder met de hond ging wandelen.

Nadat het slachtoffer in 2017 klacht indiende, startte de politie een onderzoek. Daarbij kwam aan het licht dat de man ook zijn eigen kinderen misbruikt en geslagen heeft. Niet de moeder van het slachtoffer – zij was zijn lievelingskind - wel haar twee tantes. “Eén van zijn dochters verklaarde dat hij haar regelmatig betastte en penetreerde met zijn vingers. Hij stopte er pas mee toen de meisjes 12 jaar waren. Eén van hen heeft op 13-jarige leeftijd door een gynaecoloog laten vaststellen dat ze geen maagd meer was”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. “Hij heeft zijn kinderen ook regelmatig geslagen met een zweep.”

Macht

Niet alleen zijn kinderen kregen zweepslagen, ook zijn intussen ex-vrouw moest het ontgelden. “Hij had me in zijn macht. Hij sloeg ook mij met de zweep en dreigde me te vermoorden”, verklaarde de vrouw tijdens het onderzoek.

Het seksuele misbruik en de zweepslagen aan eigen dochters zijn intussen verjaard. Daarvoor kan de man niet meer gestraft worden. Voor de aanrandingen op zijn kleindochter vorderde het openbaar ministerie een gevangenisstraf van 30 maanden. “Het zijn zeer ernstige feiten met blijvende gevolgen voor het slachtoffer.”

De man zelf gaat via zijn advocaat voor de vrijspraak. Over het geweld tegen zijn dochters verklaarde hij dat het vroeger andere tijden waren. Over het misbruik zegt hij dat hij zijn dochters aanraakte zonder seksuele bedoelingen. De zedenfeiten op zijn kleindochter ontkent hij. “Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven, maar dit heb ik niet gedaan”, verklaarde hij tijdens het onderzoek.

Brief

Volgens de advocaat van de 83-jarige man vergist de kleindochter zich. Hij baseert zich daarvoor op één zin uit een brief die het meisje schreef over de aanrandingen. “Nu ik dit schrijf, vraag ik me af of dit echt gebeurd is. De twijfel is toch een beetje terug”, staat te lezen in de brief. Die zin was een kolf naar de hand van de advocaat van de man. “Ik geloof dat zij gelooft dat het echt gebeurd is”, zegt de advocaat. “Maar een geheugen is niet betrouwbaar. Ze twijfelde, alleen de verhalen van haar tantes hebben haar doen geloven dat het misbruik echt gebeurd is.”

Volgens de advocate van het slachtoffer mag het woord ‘twijfel’ in de brief niet letterlijk geïnterpreteerd worden. “Ze kon gewoon niet geloven dat haar grootvader tot zulke zaken in staat is.”

De rechter velt op 23 oktober een vonnis.