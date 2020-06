Beeldende en architecturale vorming is nieuwste kunstrichting bij kOsh Wouter Demuynck

21 juni 2020

17u17 1 Herentals De campus Scheppersstraat van scholengroep kOsh in Herentals start vanaf 1 september met een nieuwe kunstrichting in het derde jaar. Het gaat om de richting Beeldende en Architecturale Vorming (BAV).

Volgens de school is de richting ideaal voor wie sterk is in wiskunde en wetenschappen en een creatief talent is. Naast heel wat algemene vakken wordt er een portie beeldende vorming, waarnemingstekenen en architecturale vorming aangeboden.

“Deze richting daagt zowel de intellectuele als de artistieke talenten van leerlingen uit”, zegt coördinerend directeur Patrick Heremans. “Ze bereidt de leerlingen voor op een brede academische master, zowel in als buiten opleidingen met een kunstkarakter. Leerlingen die deze richting volgen zijn voorbereid op onderzoek, gericht informatie verwerven, keuzes maken en oplossingsgericht handelen. Dat zijn kwaliteiten die in elke verdere studie een meerwaarde zijn.”