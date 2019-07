Beach Bar Baobab pakt uit wintereditie: locatie blijft nog geheim Toon Verheijen

21 juli 2019

21u42 38 Herentals De organisatoren van de zomerbar Baobab Beach Club hebben de knoop doorgehakt. Er komt een winterbar onder de naam Eisbär. “IJsbeer, ijsbar, dat leek ons een leuke woordspeling”, lacht organisator Kristof Van Loy.

De Baobab Beach Club in Herentals maakt op korte tijd al de naam waar van de grootste zomerbar in België te zijn, maar nu willen de organisatoren een tandje bijsteken in de winter. “We speelden vorig jaar al met het idee om een winterbar te organiseren, maar we hebben toen alles gezet op de zomerbar”, zegt Kristof Van Loy. “Maar omdat het nu al de tweede keer een schot in de roos is, hebben we de knoop doorgehakt. We gaan voor een wintereditie. De locatie houden we nog even geheim.”

Het concept zal wel grotendeels hetzelfde zijn. Even groot als de huidige zomerbar. “Het zal zeker niet de klassieke skihut zijn”, zegt Kristof. “Mensen moeten ook gezellig iets kunnen komen eten met echt winterse gerechten. Natuurlijk zal er schlagermuziek te horen zijn.”

23 november

De nieuwe winterbar zou openen op 23 november. De locatie wordt later bekendgemaakt. “We hopen dat het een even groot succes wordt. Nu al hebben we klanten uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. Zelfs de deelnemers uit Temptation Island zijn bij ons langs geweest. Op een bepaald moment kregen we zelfs telefoon van mensen uit Amsterdam om bij ons een plaatsje aan het zwembad te reserveren. Leuk natuurlijk, omdat we nog maar een jaar bestaan. Als we dat succes kunnen doortrekken, dan moet onze winterbar ook slagen.”