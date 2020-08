Bart Buls zingt en speelt weer gitaar: “Optreden voor een twintigtal personen: gewoon za-lig” Toon Verheijen

16 augustus 2020

22u09 4 Herentals Bart Buls heeft de voorbije dagen genoten. Zoals elke artiest, zanger, acteur of muzikant bij hij al maanden op zijn tong om iets te mogen doen. Zijn vreugde was dan ook groot dat de stad Herentals toestemming gaf voor een aantal optredens in eigen tuin.



“Het was za-lig”, zegt Bart Buls. “Als muzikant mis je dit wel en als dan voor 20 man of voor 100 man of voor nog meer is, dat maakt dan even niet meer uit. Mensen zien genieten, horen genieten. Dat doet deugd. De komende tijd hebben we nog wel wat dingen in petto want ik heb nog iets opgenomen met Jan Hautekiet en dat willen we ook nog bekendmaken binnenkort. Ik hoop in elk geval dat de mensen ervan genoten hebben. een beetje bizar was het wel want bijvoorbeeld voor of na het concert mochten de mensen wel iets drinken, maar niet tijdens het optreden. Ach ja, laat ons hopen dat het binnenkort allemaal voorbij is.”