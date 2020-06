Baobab Zomerterras opent nog deze maand de deuren: ‘Door de gekende omstandigheden geen grootse party’s, maar daarom niet met minder kwaliteit’ Jurgen Geyselings

04 juni 2020

17u13 0 Herentals Omdat massa-evenementen nog steeds niet toegestaan zijn, komt de organisatie van Baobab Beach dit jaar met een nieuw concept op de proppen. Ze zakken eind juni af richting Herentals met een groots en kwaliteitvol horeca-terras waarop iedereen kan genieten van lekker eten en drinken.

Net zoals het vorig jaar het geval was, zal ook deze zomer Baobab Beach neerstrijken in Herentals. “Daar waar er vorig jaar nog gefeest en gedanst kon worden op allerlei evenementen zal het dit jaar focussen zijn op één groots horecaterras waar we mee uitpakken”, weet organisator Kristof Van Loy. In tijden van corona is alles net dat ietsje minder gigantisch en bombastisch dan in het verleden. “De grote party’s zoals we die vorig jaar brachten, kunnen en mogen we helaas niet brengen. Daarom brengen we ‘Baobab Zomerterras’ naar Herentals deze zomer. Naast het terras waar men van een hapje en een drankje kan genieten zal ons welbekende restaurant met BBQ en tapa’s terug verschijnen net zoals een unieke ijsbistro waar artisanale ijsjes verkocht worden, dit alles volgens de opgelegde voorwaarden natuurlijk.”

Minder show en party

Het was nagelbijten over wat zou kunnen en vooral wat niet zou kunnen in de horecawereld de voorbije periode voor de organisatoren van zomerbars en andere horaca-uitbaters. “Uiteindelijk zijn we enorm blij met hetgeen we in elkaar kunnen knutselen. Het zal met minder show en party-gehalte zijn dan de voorbije jaren, maar de kwaliteit die de mensen van ons kennen, zullen ze dan ook deze zomer weer mogen verwachten”, verduidelijkt Kristof.

Zwembad

Eén van de meest in het oog springende items vorig jaar bij Boabab was het zwembad, dat ook deze zomer weer zijn plekje zal krijgen. “Aangezien zwembaden terug open zullen mogen in de toekomst, zal ons zwembad wederom zijn plekje krijgen op het Baobab Zomerterras”, gaat het verder. “Mocht men beslissen dat er niet in gezwommen mag worden, dan is het toch een mooi extraatje voor het oog van onze bezoekers.” De organisatoren proberen net zoals de voorbije edities een Cubaanse, zuiderse sfeer naar Herentals te brengen, hier en daar aangevuld met een thema-avond.

Opening

Kristof Van Loy gaat er prat op dat tijdens de derde of de vierde week van deze maand de deuren van het Baobab Zomerterras zullen opengaan voor het publiek. “We hebben hard moeten knokken om de vergunning voor onze zomerbar binnen te halen. We willen onze vaste bezoekers dan ook niet teleurstellen en zullen dan ook alles uit de kast halen om ze zo snel mogelijk te ontvangen op ons horeca-terras.”