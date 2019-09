Banale ruzie over tv-programma mondt uit in zwaar geweld Jef Van Nooten

17 september 2019

13u30 0 Herentals Een banale ruzie over een tv-programma. Dat was voor D.P. (50) uit Herentals voldoende om zijn vriendin te lijf te gaan. Hij gaf de vrouw vuistslagen, sloeg met een blik en greep haar bij de keel. De man riskeert een gevangenisstraf van 1 jaar.

De politie in Herentals werd op 22 mei van dit jaar opgeroepen naar de Kleerroos. Een vrouw raakte er zwaargewond, met onder meer een open wonde aan haar linker oog. De verwondingen werden toegebracht door de 50-jarige D.P. met wie ze al een tijd een knipperlichtrelatie had. “De beklaagde was onder invloed van alcohol en gedroeg zich ook na aankomst van de politie nog erg geagiteerd. De knokels van zijn handen waren gewond, en hij vertelde aan de agenten ‘dat het niet goed zou komen als hij het slachtoffer ooit nog zou zien’”, vertelt de openbare aanklager.

Het slachtoffer was twee weken arbeidsongeschikt. Aanleiding voor het extreme geweld was een banale ruzie over een tv-programma. “Tijdens die ruzie is hij de vrouw beginnen slaan met een blikje. Daarna takelde hij haar toe met zijn handen en vuisten, en hij greep haar ook bij de keel.”

Het was niet de eerste keer dat D.P. zijn vriendin een pak rammel gaf. Ook op 12 september 2017 was dat al eens gebeurd, kort nadat ze na een breuk de relatie een nieuwe kans wilden geven.

Het parket vorderde een celstraf van 1 jaar. De advocaat van D.P. merkte op dat de man werd uitgedaagd door het slachtoffer. “Telkens opnieuw spotte zij met zijn psychiatrische problemen.”

Vonnis op 1 oktober.