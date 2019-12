Bakkerij Vanalles & Nogwat leent marktwagen om klanten toch van dienst te zijn na zware brand : “Emotioneel zwaar, maar we moeten doorgaan” Toon Verheijen

30 december 2019

De zaakvoerders én het personeel van Vanalles & Nogwat doen er alles aan om hun klanten met deze eindejaarsperiode nog steeds zo goed mogelijk van dienst te zijn, ondanks het feit dat ze afgelopen weekend getroffen werden door een zware brand in hun bakkerij in Noorderwijk . "Het is heftig, maar de vele steunbetuigingen en grote hulp van collega-bakkers doet enorm veel deugd", zegt Judy Van Eynde. "We hopen snel een noodwinkel te kunnen openen."

Het was en is nog altijd een zware klap voor de familie Van Eynde, de oprichters van de bakkerijketen Vanalles & Nogwat, en het personeel. De grote bakkerij die voorziet in de volledige broodproductie van de vijf winkels ging zaterdagavond volledig in vlammen op. Aan de buitenkant van het gebouw is niet veel te zien, maar binnenin is nagenoeg alles vernield. Ook de winkel en het bovenliggende appartement deelden in de klappen. Daar is er enorm veel water- en rookschade. Maar ondanks de enorme zware klap, blijven de zaakvoerders en het personeel de klanten op de eerste plaats zetten. “Het is enorm heftig en eigenlijk begint het nu pas echt allemaal door te dringen”, vertelt Judy Van Eynde. “Maar we hebben enorm veen steun gekregen van de klanten én van leveranciers en collega-bakkers die ons uit de nood hebben geholpen op verschillende manieren. Hartverwarmend eigenlijk en we zijn ze daar ontzettend dankbaar voor.”

Pop-up

Zo krijgt Vanalles & Nogwat voor dinsdag en woensdag alvast een marktwagen in bruikleen van een collega. Daarmee zullen ze postvatten aan de winkel in Noorderwijk zodat de klanten daar terechtkunnen voor hun bestellingen die al geplaatst waren en voor enkele basisproducten. Ook de nieuwjaarszangertjes zijn er welkom dinsdag. “We proberen alles uit de kast te halen om onze klanten zo goed mogelijk te helpen”, vertelt Judy. “Maandag hebben we iedereen thuis kunnen beleveren. De bestellingen voor dinsdag en woensdag komen ook allemaal rond. Dat vangen we op in onze andere werkplaatsen. We hopen nu zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de winkel in Noorderwijk. We hopen op het braakliggend stuk grond naast de winkel een noodwinkel te kunnen openen, maar dat is zeker nog niet rond. We kunnen echter niet bij de pakken blijven zitten. We moeten verder en zullen de inkomsten ook nodig hebben.”

Personeel

De bakkerij in Noorderwijk bestaat nog maar een drietal jaren, maar Vanalles & Nogwat op zich bestaat al bijna veertig jaar. Er zijn vijf verkooppunten en alles samen werken er 65 personeelsleden. “De broodproductie proberen we nu op te vangen in Beerzel waar dat tot drie jaar geleden ook gebeurde, maar evident is dat niet omdat het kleinschaliger is dan in Noorderwijk”, vertelt Judy. “We proberen nu in drie ploegen te werken en alles voor de vijf winkels aan brood af te bakken, maar het is best moeilijk. Maar iedereen plooit zich dubbel. Iedereen probeert te helpen waar ze kunnen.”