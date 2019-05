Babysitter misbruikt achternichtje: 50 maanden cel De beklaagde was al twee keer eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten JVN

29 mei 2019

15u53 6 Herentals Een 28-jarige man is door de rechtbank in Turnhout tot een gevangenisstraf van 50 maanden veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn achternichtje (9). Hij liet jonge meisjes zich ook uitkleden voor de webcam.

De man woont momenteel in Antwerpen. Op het moment van de feiten woonde hij in Herentals, waar ook het seksuele misbruik zich heeft voorgedaan. Het was de neef van de man die in juli 2018 naar de politie stapte. Die had tijdens het opruimen een briefje gevonden met de boodschap ‘Vind je het leuk als ik je midden wrijf?’

Zijn dochtertje (9) vertelde dat haar babysitter dat geschreven had. Ze voegde er aan toe dat hij regelmatig met zijn hand in haar onderbroekje ging om haar te betasten. “De beklaagde was enkel bezig met de bevrediging van zijn eigen gevoelens en behoeften. Hij maakte als babysitter en achterneef misbruik van zijn gezags- en vertrouwensfunctie”, oordeelt de rechter.

Op de computer van de man werden verscheidene kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes gevonden. Tijdens het onderzoek bleek ook dat hij seksueel getinte skype-gesprekken voerde waarbij tienermeisjes zich ontblootten. Een van de meisjes was jonger dan 14 jaar. De rechtbank tilt zwaar aan de feiten. Temeer omdat de man zowel in 2011 als in 2018 al voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld. Hij krijgt nu 50 maanden celstraf en met 8.000 euro betalen. Zijn achternichtje krijgt een schadevergoeding van 12.500 euro, haar ouders ieder 2.500 euro.