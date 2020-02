AZ Herentals organiseert epilepsiedag Wouter Demuynck

06 februari 2020

14u54 0 Herentals Het AZ Herentals organiseert op vrijdag 7 februari een epilepsiedag, naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op 10 februari. Bezoekers komen er te weten hoe epilepsie eruit ziet in de hersenen en kunnen zelfs een virtuele reis maken in het epileptisch brein.

Hoewel epilepsie na migraine wereldwijd de meest voorkomende neurologische aandoening is, is er over de ziekte bij het grote publiek niet veel bekend.

“De klassiek gekende aanvallen van bewustzijnsverlies met verstijvingen of schokken is waar de meeste mensen aan denken bij de term ‘epilepsie’. Maar eigenlijk is de term een verzamelnaam voor een waaier aan oorzaken en uitingsvormen, zoals ook concentratiemoeilijkheden en afwezigheden”, klinkt het bij AZ Herentals.

Daarom kunnen bezoekers vrijdag van 11 tot 17 uur in de inkomhal van het AZ Herentals een virtuele reis maken in een epileptisch brein of kennismaken met de verschillende hersenritmes. Om 12 uur zijn alle geïnteresseerden welkom voor een lezing over de toekomstige mogelijkheden om epilepsie te ontdekken. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zal de dag mee afsluiten.

Meer over AZ Herentals

gezondheid