AZ Herentals installeert automatische toegangscontrole voor beperkt bezoek: “Manueel checken niet langer houdbaar” Wouter Demuynck

06 juni 2020

12u59 0 Herentals Vanaf maandag 8 juni wordt beperkt bezoek in het AZ Herentals weer toegelaten en in goede banen geleid door een geautomatiseerde toegangscontrole. “Met de nieuwe toegangscontrole kan iedereen op een veilige manier het ziekenhuis binnen gaan, maar kan er ook heel snel op wijzigende situaties ingespeeld worden”, zegt algemeen directeur Rudy Van Ballaer.

Patiënten die niet in quarantaine liggen mogen vanaf 8 juni weer bezoek ontvangen, al zijn er wel enkele beperkingen. Er is dagelijks één - liefst steeds dezelfde - bezoeker 30 minuten lang toegelaten. Ook de bezoekuren werden aangepast: tussen 17 en 20 uur op weekdagen en tussen 14 en 17 uur in het weekend.

Het bezoek zal in goede banen geleid worden door een geautomatiseerde toegangscontrole. Patiënten scannen hun eID-kaart om binnen te kunnen, bezoekers een QR-code. Voor wie een geactiveerde code heeft en zich in het juiste tijdsbestek aanmeldt, gaan de poortjes automatisch open.

Snel aanpassen

“Sinds het begin van de coronacrisis werd iedereen die het ziekenhuis binnenkwam, gecontroleerd aan een checkpoint. Nu het aantal personen in het ziekenhuis stelselmatig toeneemt – eerst door de herneming van de normale activiteiten en nu door het toelaten van bezoekers – is een manuele controle niet langer houdbaar. Daarom zochten we naar een geautomatiseerd systeem en kwamen we terecht bij een lokaal bedrijf, DNCS uit Gierle”, zegt algemeen directeur Rudy Van Ballaer.

“We gaan ervan uit dat de maatregelen rond sociale afstand nog een hele tijd zullen blijven gelden, waardoor een aangepaste toegangscontrole ons kan helpen om de veiligheid in het ziekenhuis nog beter te garanderen. Sowieso kunnen we met dit systeem snel inspelen op wisselende omstandigheden, zowel bij een verdere versoepeling als wanneer maatregelen weer strenger zouden worden.”

Software

Het systeem van DNCS koppelt de scanfunctie van de toegangspoortjes aan de software van het ziekenhuis. “Zo kan het systeem patiënten bijvoorbeeld pas 30 minuten voor hun afspraak binnen laten, bezoekers buiten de bezoekuren de toegang weigeren of ervoor zorgen dat per patiënt maar één bezoeker per dag de toegangscode kan gebruiken. En veranderen de richtlijnen, dan is het maar een kwestie van de instellingen aan te passen”, zegt Gust Dierckx, zaakvoerder van DNCS.