AZ Herentals heeft meest moderne revalidatiecentrum Toon Verheijen

22 augustus 2019

16u56 0 Herentals Het AZ Herentals beschikt voortaan over een ultramoderne oefenzaal met hoogtechnologische toestellen om patiënten nog beter te helpen bij hun revalidatie. De oefenzaal kan gebruikt worden door patiënten die ambulant een revalidatie volgen. Ook het aanbod voor de patiënten is verruimd en het team revalidatieartsen is uitgebreid.

Het AZ Herentals startte vorig jaar met het bouwen van een volledig nieuwe vleugel. De dienst ambulante revalidatie, dus voor patiënten die niét in het ziekenhuis verblijven, kreeg een grote ruimte op de bovenste verdieping met uitzicht op de Kempense Heuvelrug. Het team van revalidatieartsen, kinesisten en ergotherapeuten kan er gebruikmaken van een gloednieuwe oefenzaal. Het team van revalidatieartsen van Joris Van Roy en Ingue Allewijn is nu ook uitgebreid met een derde arts, Bert Bogaert. “We kunnen nu naast rug- en nekrevalidatie ook patiënten behandelen die langdurige nekklachten hebben. We zijn zelfs ook kunnen starten met een speciale oncorevalidatie voor patiënten na een kankerbehandeling.”

Motorisch

Het speerpunt van de afdeling is echter de nieuwe locomotorische revalidatie. “We hebben al langer een sterke reputatie als het neerkomt op sportletsels en andere problemen met bewegingsletsels”, zegt dokter Bert Bogaert. “Daar willen we op verder werken om een héél gespecialiseerde locomotorische revalidatie te kunnen aanbieden en hét expertisecentrum van de Kempen te worden. We gaan daarvoor ook speciaal investeren in onze therapeuten. Onze therapeuten zullen continu worden opgeleid in de revalidatie van één of enkele gewrichten. Door het groeperen van specifieke revalidatie per therapeut kunnen zij maximale expertise opbouwen. Dankzij de open oefenzaal is er ook een rechtstreeks contact tussen kinesisten, ergotherapeuten en revalidatieartsen en regelmatig overleg met de dienst orthopedische heelkunde.”

Moderne apparaten

De afdeling beschikt ook over de meest moderne apparatuur zoals de D-Wall, een toestel met 3D-camera en druksensoren waarbij de patiënt op een groot tv-scherm feedback krijgt over zijn evenwicht, houding en bewegingen. “Hoe meer en sneller we gegevens over de patiënt hebben, hoe specifieker we de revalidatie kunnen bijsturen en hoe sneller de patiënt zijn gewenste activiteiten kan hernemen met een zo laag mogelijk risico om te hervallen. Zo kunnen we nog meer vermijden dat er een blessure wordt opgelopen tijdens het revalideren. Met apparatuur zoals de D-Wall kunnen we screenen naar problemen met bijvoorbeeld evenwicht, beweeglijkheid en sprongkracht. Door eventuele tekorten vroegtijdig met gerichte revalidatie aan te pakken, vermindert het risico op blessures, wat zeker voor sporters een wereld van verschil kan maken.”