AZ Herentals gaat werken met geautomatiseerde toegangscontrole: beperkt bezoek mogelijk vanaf 8 juni Wouter Demuynck

01 juni 2020

16u09 0 Herentals Het AZ Herentals zal nog niet vanaf dinsdag 2 juni beperkt bezoek toelaten, maar pas vanaf maandag 8 juni. Het ziekenhuis gaat met een geautomatiseerde toegangscontrole werken en dat nieuwe systeem is pas vanaf volgende week beschikbaar. Enkel patiënten die 15 dagen of langer opgenomen zijn zullen wel al een bezoeker mogen ontvangen.

Het AZ Herentals heeft ervoor gekozen om te starten met een uitgewerkt systeem in plaats van eerst een tijdelijke oplossing te gebruiken, aangezien toegangscontrole nog lang en mogelijk zelfs permanent zal deel uitmaken van de normale werking van het ziekenhuis. Met de geautomatiseerde toegangscontrole krijgen patiënten toegang met hun elektronische identiteitskaart, bezoekers met een geldige QR-code.

Liefst steeds dezelfde bezoeker

Dat systeem is pas beschikbaar vanaf 8 juni en het beperkte bezoek zal dan ook pas vanaf die datum kunnen gebeuren. De details over het systeem worden verder uitgewerkt, maar een aantal uitgangspunten zijn al wel afgesproken. “Het bezoek wordt enkel toegelaten tussen 17 en 20 uur om drukke liften en gangen te vermijden. Vanaf 17 uur zijn er immers minder patiënten voor een raadpleging of onderzoek aanwezig”, klinkt het bij het ziekenhuis.

“Per patiënt zal er dagelijks één, bij voorkeur steeds dezelfde, bezoeker toegelaten worden en dat maximaal voor 30 minuten. Elke patiënt die minstens voor een nacht opgenomen wordt ontvangt een QR-code die hij aan zijn gekozen bezoeker kan doorsturen.” Elke bezoeker moet ook zijn handen ontsmetten en een mondmasker dragen. Bij coronapatiënten is er geen bezoek toegelaten.