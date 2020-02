AZ Herentals gaat sterker inzetten op sociale media Wouter Demuynck

04 februari 2020

18u34 0 Herentals Het AZ Herentals gaat voortaan vaker gebruik maken van sociale media om nieuwtjes of nuttige tips te delen. Naast de bestaande Facebookpagina werd een pagina op Instagram en LinkedIn aan het gamma toegevoegd.

De Facebookpagina van het ziekenhuis bestaat al enkele jaren, maar werd amper gebruikt. Nu lanceert het ziekenhuis het plan om drie dagen per week actief te zijn op sociale media - niet enkel op Facebook, maar ook op Instagram en LinkedIn.

“Er is enkele maanden hard gewerkt aan onze sociale media-strategie. We zijn trots dat we dit in samenwerking doen met alle afdelingen binnen het ziekenhuis. Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag mag je van ons een post verwachten. Wie regelmatig mee achter de schermen wil kijken en iets wil bijleren, kan ons volgen door de pagina te liken”, klinkt het bij AZ Herentals.