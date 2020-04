AZ Herentals bedenkt manier om wegwerpschorten te hergebruiken:

“We recupereren elke dag 200 schorten” Wouter Demuynck

07 april 2020

15u52 0 Herentals Het AZ Herentals heeft een werkwijze bedacht om wegwerpschorten te te kunnen hergebruiken, om zo het dreigende tekort aan schorten in het ziekenhuis op te vangen. “De schorten 72 uur lang in een lage luchtvochtigheid en aan een hoge temperatuur bewaren bleek de sleutel tot succes”, aldus Liesbeth Plingers, facilitair directeur van AZ Herentals.

In de zorgsector is er een tekort aan beschermingsmaterialen zoals wegwerpschorten door het stijgende gebruik ervan en de moeilijkheid om ze nog geleverd te krijgen. Voor zorgverleners zijn zulke beschermende schorten evenwel essentieel om te vermijden dat ze zelf besmet geraken met het coronavirus. Daarom ging het AZ Herentals op zoek naar een oplossing voor het tekort aan materiaal. “De opties voor aankoop zijn momenteel zeer beperkt, dus drong de vraag zich op: kunnen we wegwerpschorten toch klaarmaken voor hergebruik zonder ze te wassen?” aldus Liesbeth Plingers, facilitair directeur van AZ Herentals.

Lage luchtvochtigheid, hoge temperatuur

Aangezien het coronavirus niet overleeft bij droge lucht en warmte, vertrok de technische dienst van het ziekenhuis vanuit twee uitgangspunten: een luchtvochtigheid van 20 procent en een temperatuur van 40 graden Celcius. “We kwamen al snel op het idee om koelcellen te gebruiken die niet alleen de lucht kunnen ontvochtigen door te koelen, maar daarnaast ook de droge lucht kunnen opwarmen”, vertelt Plingers. “En zo stonden er enkele uren later drie koelcellen aan het magazijn.”

Elke voormiddag laden de medewerkers van de dienst sterilisatie de besmette schorten in één koelcel die daarna 72 uur dicht gaat. “De richtlijn van de overheid zegt dat besmet corona-afval na 72 uur verwerkt mag worden als regulier afval. Voor de zekerheid vernevelen we de schorten nadien in een vierde container nog met een product op basis van waterstofperoxide”, vervolgt Plingers.

“De schorten zien eruit als nieuw en voldoen aan de vereisten voor ziekenhuishygiëne. Met onze drie koelcellen recupereren we elke dag zo’n 200 schorten, waardoor we nog amper nieuwe schorten moeten inzetten. Dit is een succesvolle samenwerking tussen de technische dienst, ziekenhuishygiëne en sterilisatie.”

Interesse uit binnen- en buitenland

Het project heeft intussen ook buiten Herentals weerklank gekregen. “Tijdens de COVID-19-crisis hebben de ziekenhuizen van de provincie Antwerpen dagelijks online overleg met de gezondheidsinspecteur om ervaringen te delen. Daar hebben we ons recyclageproject ook toegelicht”, zegt algemeen directeur Rudy Van Ballaer. “Aangezien we allemaal met dezelfde bekommernissen zitten en onze werkwijze veel eenvoudiger blijkt dan andere methodes, hebben we al veel interesse ondervonden uit meerdere provincies in Vlaanderen tot zelfs uit het Verenigd Koninkrijk.”